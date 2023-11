Tgcom24

"Calma Rivoluzionaria" con Samuele Bersani “Lo scorso inverno mi sono imbattuta nella musica di Marisa Monte, artista brasiliana autrice di un meraviglioso brano che s’intitola “Calma” e di cui mi sono innamorata. Così ho condiviso la musica con Samuele Bersani, un mio caro amico, una persona a cui voglio tanto bene e che stimo tantissimo. Sulla musica di “Calma”, Samuele ha riscritto un testo molto diverso e attuale, quasi “perfetto” per questo difficile momento storico”, racconta Ornella Vanoni, una tra le più importanti interpreti della musica leggera italiana. Sulla musica di “Calma”, Samuele ha riscritto un testo molto diverso e attuale, quasi “perfetto” per questo difficile momento storico”, continua l'artista.

Nell'ossimoro del titolo il significato del brano Frutto di una rinnovata collaborazione d’eccezione, "Calma Rivoluzionaria" descrive e racchiude già nell'ossimoro del titolo l'originalità e la vena artistica dei due artisti e di tutto il brano, dove due termini apparentemente inconciliabili sono stati volutamente accostati per produrre un inatteso cortocircuito che regala una sorprendente “energia di senso” al tutto.

"Mai come in questo presente rabbioso è necessaria la prudenza rispetto all'istinto primordiale", afferma Bersani, al lavoro ad un nuovo progetto live con Orchestra, in partenza ad aprile 2024, che lo vedrà protagonista nei più prestigiosi teatri delle principali città italiane.



I due artisti, non nuovi a queste commistioni, avevano già lavorato insieme in "Isola", rivisitazione di "Tango", brano scritto dal compositore giapponese Ryuichi Sakamoto a metà degli anni ‘90, ripreso e rivestito di nuove sonorità e parole originali da Samuele e regalato alla voce perfetta di Ornella.

La Vanoni aveva anche collaborato con Colapesce e Dimartino nell'estate 2021 in "Toy Boy".





"Calma Rivoluzionaria Live 2023" Il brano anticipa "Calma Rivoluzionaria Live 2023" il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni fuori da venerdì 1 dicembre e già disponibile in preorder. A distanza di due anni dall’ultimo album, Ornella Vanoni regala un emozionante viaggio in musica attraverso alcuni dei suoi grandi successi registrati live durante il tour teatrale "Le donne e la musica Tour" e accompagnati da inframezzi tratti dallo scritto teatrale "Le donne e la musica", impreziositi dai due inediti "Calma Rivoluzionaria" con Samuele Bersani e "Camminando" di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore.



Il videoclip Su YouTube è intanto uscito anche il videoclip ufficiale di "Calma Rivoluzionaria", un set dal concept minimal, che fa da cornice a Ornella Vanoni e Samuele Bersani mentre, attraverso gesti e sguardi delicati, interpretano con intensità e connessione emotiva il brano.

Opera d'arte visiva, con la regia di Giacomo Triglia, il videoclip di Calma Rivoluzionaria esplora la bellezza e la frenesia della quotidianità attraverso giochi di prospettiva e una creativa combinazione di oggetti e colori, veicolando alla perfezione il significato del brano.





"Calma Rivoluzionaria" vuole essere un'ode visiva alla forza tranquilla che risiede in ciascuno di noi, un invito a esplorare il potenziale della ribellione senza perdere la serenità interiore, un mondo di contrasti e simbolismi, dove la calma e la ribellione si fondono in un balletto visivo", racconta il regista Giacomo Triglia.



"Calma Rivoluzionaria Live 2023" è disponibile in 2 esclusivi formati: un vinile LP con i brani che hanno segnato la carriera e la vita dell’artista registrati in una speciale versione live, accompagnato da un vinile 45 giri con l’inedito Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani su LATO A e l’inedito Camminando su LATO B. Il secondo formato speciale è un esclusivo CD composto da 25 tracce: gli inediti Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani e Camminando, i momenti di intrattenimento con il pubblico e i grandi classici della carriera dell’artista, oltre alla bonus track Calma Rivoluzionaria nella versione cantata solo da Ornella Vanoni. Il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni sarà disponibile anche in download.



Gli instore Le sorprese non finiscono qui: Ornella ha annunciato due speciali appuntamenti in presentazione del nuovo disco incontrando i fan venerdì 1 dicembre a Milano presso la Mondadori di Piazza del Duomo (ore 18:00) e martedì 5 dicembre a Roma presso la Mondadori di Via Tuscolana, 771/771A, (ore 18:00).



La Tracklist del cd

1. CALMA RIVOLUZIONARIA CON SAMUELE BERSANI

2. CAMMINANDO

3. CONSCIO E INCONSCIO

4. SOTTO IL SOLE CON IL MARE

5. UNA BURRASCOSA GIOVENTU’

6. ANIMA

7. IL BAMBINO CHE HAI DENTRO

8. L’APPUNTAMENTO

9. UN ABBRACCIO

10. LA VOGLIA, LA PAZZIA

11. MI SIEDO

12. IT DON’T MEAN A THING (if it ain’t got that swing)

13. UN GRUPPO DI DONNE

14. IO SO CHE TI AMERÒ

15. IL META VERSO

16. SAMBA PER VINICIUS

17. LE DONNE LIBERATE E L’AMORE

18. MI SONO INNAMORATA DI TE

19. LA MIA PICCOLA PARTE

20. VITA

21. ANGOLI DI LEGGEREZZA

22. UNA LUNGA STORIA D’AMORE

23. CANZONI ALLEGRE

24. TRISTEZZA (PER FAVORE VAI VIA)

25. CALMA RIVOLUZIONARIA (bonus track)