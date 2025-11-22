Dalla "canna" ai meme virali: ecco perché Ornella Vanoni era un'icona pop adorata dalla Gen Z

La fascinazione della Gen Z per Ornella Vanoni nasce da un elemento semplice e potentissimo: la sua autenticità. In un panorama digitale dove tutto è studiato, filtrato e spesso finto, la cantante appariva come l'esatto opposto. Ironica, diretta, libera da qualsiasi rigidità, parlava come voleva, diceva ciò che pensava e soprattutto non temeva di mostrare fragilità, scherzo, stanchezza o euforia.

La sua spontaneità è diventata un linguaggio: un modo di raccontarsi che i giovani hanno immediatamente riconosciuto come familiare, quasi liberatorio. Per molti, Ornella è stata la dimostrazione che si può essere iconici anche senza inseguire l'apparenza: basta essere sé stessi, nel bene e nel caos.