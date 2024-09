Ornella Vanoni festeggia i suoi 90 anni con un regalo speciale: ecco "Ti voglio" (con Elodie e Ditonellapiaga)

"Avere la possibilità di cantare con Ornella è uno dei regali più belli che la vita mi potesse fare. Essere in sua compagnia e ascoltare i suoi racconti, potrei farlo per ore rimanendo sempre più ammaliata e divertita. “Ti voglio” è uno dei miei pezzi preferiti ed “Io fuori” un disco che mi ha segnata profondamente come cantautrice. Sono onorata dell’occasione che mi è stata concessa e poterla condividere con un’artista speciale come Elodie la rende ancora più unica", aggiunge Ditonellapiaga.