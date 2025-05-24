Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a "Verissimo": "Non voglio morire troppo tardi"

L'icona della musica italiana, durante una recente intervista nella trasmissione di Canale 5, aveva parlato del suo rapporto con il passare del tempo
© Da video
Mentre il mondo della musica piange la morte di Ornella Vanoni, scomparsa all'età di 91 anni nella sua abitazione di Milano, riecheggiano le parole da lei rilasciate solo pochi mesi fa a "Verissimo", quando si era aperta a una profonda riflessione sul tempo che passa.
"Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera. Sono invecchiata, ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico 'non siamo più come prima'", aveva confidato a Silvia Toffanin, manifestando un'estrema lucidità e dolcezza di fronte al cambiamento.
Nel corso dell'intervista, Ornella Vanoni aveva dunque parlato della morte. "Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio", aveva ammesso.
Quindi aveva aggiunto: "Io voglio vivere finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me. Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa io non voglio vivere. Allora deciderò cosa fare".