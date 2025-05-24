Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a "Verissimo": "Non voglio morire troppo tardi"

"Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera. Sono invecchiata, ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico 'non siamo più come prima'", aveva confidato a Silvia Toffanin, manifestando un'estrema lucidità e dolcezza di fronte al cambiamento.

Nel corso dell'intervista, Ornella Vanoni aveva dunque parlato della morte. "Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio", aveva ammesso.

Quindi aveva aggiunto: "Io voglio vivere finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me. Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa io non voglio vivere. Allora deciderò cosa fare".