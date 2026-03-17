Quando l’eredità dei vip non va ai parenti: i casi più celebri

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non avevano figli, ma avevano costruito nel tempo una dimensione familiare diversa, lontana dagli schemi tradizionali. La famiglia Magsino dei domestici che vivevano con loro, era diventata parte integrante della loro quotidianità. Proprio i figli dei Magsino, Gianmarco e Raymond, sono stati adottati dalla coppia e a loro è andato l’intero patrimonio della coppia dello spettacolo.