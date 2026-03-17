Quando l’eredità dei vip non va ai parenti: i casi più celebri
Da Raffaella Carrà a Pippo Baudo, da Gina Lollobrigida a Bernardo Caprotti, passando per Lucio Dalla e Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: storie di patrimoni che non seguono il sangue ma i legami costruiti nel tempo
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Non sempre l’eredità segue il sangue. Sempre più spesso, soprattutto tra i personaggi famosi, il patrimonio finisce con l'essere destinato a persone non legate da un vincolo di parentela, ma che hanno avuto un ruolo concreto nella vita quotidiana: assistenti, segretari, collaboratori, amici stretti, compagni mai riconosciuti a livello ufficiale. Scelte spesso scoperte dopo che il vip di turno è passato a miglior vita, e che non di rado aprono conflitti e battaglie legali che vanno avanti per decenni.
Raffaella Carrà e l’erede inatteso
Il patrimonio della regina della televisione italiana, stimato in circa 300 milioni di euro, sembrava destinato a una distribuzione piuttosto lineare tra nipoti e collaboratori storici, in particolare Sergio Japino, presenza costante nella sua vita personale e professionale. Per anni questa è stata la narrazione prevalente, coerente con l’immagine pubblica di una donna molto riservata ma circondata da una cerchia ristretta e fidata. Tuttavia, la recente scoperta di un figlio adottivo ha cambiato radicalmente lo scenario: non sarebbero più i due nipoti, figli del defunto fratello, a ereditare i beni della showgirl ma appunto l'ex guardia del corpo e assistente personale, promosso in extremis a figlio adottivo.
Pippo Baudo e il lascito all’assistente
Nel testamento del celebre conduttore siciliano è emersa una figura spesso rimasta dietro le quinte: la sua assistente storica, Dina Minna che avrebbe ricevuto una quota dell'eredità pari a quella dei figli. Accanto a lui per oltre trent’anni, ha gestito impegni, relazioni professionali e aspetti organizzativi della sua vita quotidiana.
Lucio Dalla e l'errore di non aver scritto le ultime volontà
La morte improvvisa del cantautore bolognese, avvenuta senza un testamento, ha lasciato spazio esclusivamente alle regole della successione legittima. Il patrimonio, costruito in decenni di carriera, è stato così assegnato a cugini di primo grado, figure rimaste fino ad allora lontane dalla sua vita pubblica e privata. A restare escluso è stato invece il suo storico compagno e collaboratore Marco Alemanno, presenza costante negli ultimi anni.
Gina Lollobrigida e l'eredità finita in tribunale
La decisione dell’attrice Gina Lollobrigida di dividere il proprio patrimonio tra il figlio Milko Skofic e l’assistente Andrea Piazzolla ha dato origine a una delle vicende più controverse degli ultimi anni. Piazzolla, figura centrale nella vita dell’attrice negli ultimi tempi, era considerato da lei quasi un figlio acquisito. Tuttavia, questa scelta ha innescato una lunga battaglia legale, finita con una condanna per circonvenzione di incapace.
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e la famiglia d'elezione
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non avevano figli, ma avevano costruito nel tempo una dimensione familiare diversa, lontana dagli schemi tradizionali. La famiglia Magsino dei domestici che vivevano con loro, era diventata parte integrante della loro quotidianità. Proprio i figli dei Magsino, Gianmarco e Raymond, sono stati adottati dalla coppia e a loro è andato l’intero patrimonio della coppia dello spettacolo.
Giorgio Armani, l'impero e gli affetti
Nel caso dello stilista, il tema dell’eredità va ben oltre la dimensione personale del pur ricco patrimonio di beni e si intreccia con quello della continuità aziendale. Il gruppo Armani rappresenta un sistema complesso, costruito in decenni di lavoro e fondato su equilibri delicati. In questo contesto, il ruolo dei collaboratori storici diventa centrale: figure come Leo Dell’Orco e del collaboratore Michele Morselli e della figlia incarnano una continuità che non è familiare, ma professionale.
Alberto Sordi e le indagini
Dopo la morte dell’attore romano, il patrimonio è stato ereditato dalla sorella Aurelia, come previsto. Tuttavia, negli anni successivi, la gestione dei beni è stata segnata da polemiche e processi che hanno coinvolto persone vicine alla famiglia come l'autista. Al centro della vicenda, il sospetto che ben nove figure di fiducia abbiano potuto influenzare decisioni economiche importanti. Sospetto però finito in una assoluzione.
Mr. Esselunga e la segretaria milionaria
Il fondatore di Esselunga Bernardo Caprotti ha fatto una scelta che ha fatto parecchio discutere: destinare 75 milioni di euro alla sua segretaria storica, Germana Chiodi. Una cifra enorme, che ha inevitabilmente alimentato tensioni familiari e dibattiti pubblici.
Gianni Agnelli e la guerra "dinastica"
L'eredità dell’Avvocato è uno dei casi più complessi della storia italiana recente. Alla sua morte, la scelta di affidare la guida dell’impero a John Elkann, nipote e non figlio diretto, ha rappresentato un passaggio generazionale atipico, pensato per garantire stabilità e continuità al gruppo. Una decisione che però ha lasciato strascichi profondi all’interno della famiglia, in particolare nel rapporto con la figlia Margherita che di recente ha esibito in tribunale persino un testamento segreto mai emerso fino a quel momento.
Karl Lagerfeld e il premio alla fedeltà
Lo stilista tedesco ha scelto di distribuire parte della sua fortuna a collaboratori fidati, persone che lo avevano accompagnato per anni nel lavoro e nella vita privata. Tra questi, anche membri della sicurezza e figure meno visibili ma fondamentali nella sua quotidianità. Una scelta coerente con il suo stile, che ha sempre privilegiato rapporti selettivi ma molto solidi, basati sulla fiducia e sulla continuità.
Alain Delon e la guerra intorno all’eredità
Nel caso dell’attore francese, la gestione del patrimonio si è intrecciata con tensioni familiari già esistenti. I tre figli hanno aperto una disputa legale per l'eredità con il minore, Alain-Fabien che ha chiesto di annullare il testamento e ha denunciato fratello e sorella affermando che il padre non sarebbe stato in grado di intendere al momento delle sue ultime volontà.
Alice ed Ellen Kessler e il lascito benefico
Le gemelle Kessler, non avendo eredi diretti, hanno scelto di destinare il proprio patrimonio a scopi benefici, scegliendo lo strumento del testamento solidale. Una decisione lineare, che evita contenziosi e restituisce alla collettività quanto costruito in una lunga carriera. In un panorama spesso segnato da conflitti, il loro caso rappresenta una delle poche eredità che non divide, ma unisce.
Perché in Italia il testamento non è del tutto libero
Nel nostro Paese, l'idea del "faccio quello che voglio dei miei soldi" si scontra con un quadro giuridico molto rigido. A differenza dei paesi anglosassoni, dove si può lasciare tutto al proprio gatto escludendo i figli con un tratto di penna, il nostro Codice Civile protegge la famiglia nucleare sopra ogni cosa. La legge divide il patrimonio in due compartimenti stagni: la "quota legittima" e la "quota disponibile".
La prima, la cosiddetta "legittima" - è una fetta blindata (che può arrivare ai due terzi del totale) riservata per diritto ai figli e al coniuge. Se un testatore prova a scavalcare i propri familiari, questi possono impugnare il documento e riprendersi la loro parte davanti a un giudice. La libertà di premiare un'assistente fedele o una fondazione è limitata esclusivamente alla quota disponibile, l'unica parte di cui si può disporre a piacimento.
Estromettere del tutto un parente stretto è un'impresa quasi impossibile. In Italia non esiste la diseredazione per "mancanza d'affetto" o per liti familiari. Per togliere ogni diritto a un figlio bisogna dimostrare la sua "indegnità", un concetto che si applica solo in casi estremi di cronaca nera, come il tentato omicidio o gravi calunnie penali contro il genitore. Senza una colpa così grave, il legame di sangue resta un vincolo che nessuna volontà testamentaria può spezzare.