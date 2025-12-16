Eredità Agnelli, John Elkann a rischio processo: il gip dice no alla procura

Archiviazione per Lapo e Ginevra - Il gip Borretta, dopo avere ascoltato le parti in causa in un'udienza celebrata nel massimo riserbo, nei giorni scorsi ha preso tutti in contropiede e ha detto "no". Per Elkann, e per il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero, occorre "l'imputazione coatta". Il fascicolo riguarda la località di residenza di Marella Agnelli Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli e nonna di Elkann. L'ipotesi degli inquirenti è che la donna - morta nel 2019 - stesse di casa a Torino ma che, per aggirare le norme sul fisco, venisse fatta figurare come domiciliata in Svizzera. Ora l'archiviazione completa è stata disposta per Lapo e Ginevra Elkann, fratelli di John, e per il notaio svizzero Urs Robert von Gruenigen. Per John, invece, rimangono in piedi due capi d'accusa legati - secondo quanto si è appreso - alle dichiarazioni dei redditi del 2019 e del 2020.