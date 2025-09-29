Eredità Agnelli, svolta shock in tribunale: Margherita presenta testamento inedito dell'Avvocato

L'udienza odierna si colloca all'interno di un più ampio contenzioso tra Margherita Agnelli e i figli John, Lapo e Ginevra Elkann. La donna contesta la validità del testamento della madre Marella Caracciolo e dell'accordo successorio del 2004, ritenendo che le siano stati sottratti diritti patrimoniali legittimi. Parallelamente, è in corso anche un'indagine penale in cui i documenti acquisiti includono lo stesso testamento ora depositato in sede civile. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda presunte operazioni di occultamento patrimoniale e frode fiscale tramite trust esteri e società fiduciarie. Secondo le ultime ricostruzioni, John Elkann avrebbe versato circa 175 milioni di euro per sanare le contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate. Il 27 ottobre è attesa la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione avanzata dai legali Elkann, che intendono chiudere la vicenda penale.