Eredità Agnelli, fratelli Elkann fanno accordo col Fisco: versano 175 milioni ma senza ammettere colpe

Nonostante l'accordo fiscale, prosegue l'inchiesta penale della procura di Torino. L'indagine si concentra su presunti reati di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. In particolare, viene contestata la fittizia residenza svizzera di Marella Agnelli, utilizzata - secondo gli inquirenti - per sottrarre all'imposizione fiscale italiana beni di grande valore. Nel settembre 2024 erano stati disposti sequestri per un totale di 74,8 milioni di euro. Tra i beni sotto sequestro: rendite vitalizie, patrimoni occultati tramite trust offshore e quote societarie. Le misure hanno coinvolto anche il commercialista Gianluca Ferrero e un notaio svizzero, oltre agli stessi Elkann. Gli Elkann hanno sempre contestato la linea della procura negando l'esistenza di un "patrimonio occulto".