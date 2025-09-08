Eredità Agnelli, ok della Procura alla messa alla prova per John Elkann

La Procura di Torino ha espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento, con messa alla prova, di John Elkann, nell'ambito delle indagini relative all'eredità della nonna Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Nell'ambito dello stesso procedimento, è stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti dei fratelli Lapo e Ginevra Elkann per i reati di dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato. Richiesta di archiviazione parziale solo per il reato di dichiarazione infedele, limitatamente a due annualità, per John Elkann.