Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
OK ALLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Eredità Agnelli, ok della Procura alla messa alla prova per John Elkann

08 Set 2025 - 18:56
© Ansa

© Ansa

La Procura di Torino ha espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento, con messa alla prova, di John Elkann, nell'ambito delle indagini relative all'eredità della nonna Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Nell'ambito dello stesso procedimento, è stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti dei fratelli Lapo e Ginevra Elkann per i reati di dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato. Richiesta di archiviazione parziale solo per il reato di dichiarazione infedele, limitatamente a due annualità, per John Elkann.

john elkann
marella agnelli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri