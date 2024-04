Nuovi guai per l'ex factotum di Gina Lollobrigida, la ex di Piazzolla: "Mi deve 80 mila euro"

Un'altra tegola su Andrea Piazzolla, l'ex factotum di Gina Lollobrigida condannato in primo grado a tre anni di carcere lo scorso novembre per circonvenzione di incapace nei confronti dell'attrice morta a 95 anni il 16 gennaio 2023. La ex fidanzata di Piazzolla Sara Urriera ha citato in tribunale il 35enne per il mancato versamento degli alimenti nei confronti del figlio, pari a 300 euro mensile. "Non mi ha mai dato nulla, lui continua a dire che non ha soldi e non riesce a trovare lavoro", afferma ai microfoni di "Mattino 4" la donna che ora ha deciso di ricorrere alle vie legali. "Sommando i debiti e il mantenimento mensile in totale mi deve circa 80mila euro".

Sara Urriera racconta poi l'ultimo incontro con Andrea Piazzolla in occasione della festa di compleanno di loro figlio. "Lo avevo invitato, inizialmente sembrava che venisse invece alla fine non si è presentato", dice la donna che in passato aveva chiesto il test del Dna per accertare la paternità di Piazzolla. "Dieci minuti prima dell'inizio della festa però mi chiama fuori dal locale e mi consegna 100 euro come regalo per il figlio che non ha mai voluto vedere". E aggiung: "Ha conosciuto Gina Lollobrigida quando stavamo ancora insieme, viveva a casa mia senza lavorare e lo mantenevo completamente. Più volte mi chiese di abortire ma davanti al mio rifiuto se n'è andato".