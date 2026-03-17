Raffaella Carrà, un'eredità da 300 milioni di euro tra villa, appartamenti e diritti musicali e d'immagine

Matteo e Federica Pelloni non sono stati esclusi. Nel testamento della Carrà — che considerava i nipoti come figli propri — è prevista per loro una quota: somme di denaro e alcune proprietà. Un accordo che ha scongiurato contenziosi. Anche Sergio Japino, storico compagno della Carrà, potrebbe figurare tra i destinatari del lascito, secondo alcune ricostruzioni, anche se su questo punto non ci sono conferme ufficiali.



Gli immobili Il patrimonio immobiliare comprenderebbe almeno tre beni principali. Il primo è l'appartamento di Vigna Clara, nel quadrante nord di Roma: oltre 380 metri quadrati, doppio ingresso, tre balconi, nove camere da letto, quattro bagni (uno con idromassaggio e sauna), piscina e palestra. Messo sul mercato per circa due milioni di euro, non ha finora trovato acquirenti. Dopo anni di trattative infruttuose, l'annuncio è stato ritirato: i nipoti stanno valutando una ristrutturazione e la suddivisione dell'immobile in più unità.