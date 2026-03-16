Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo: è Gian Luca Pelloni Bulzoni, "ex segretario ed erede unico"

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo, "unico erede legittimo del suo patrimonio" oltre che "dei diritti d'immagine e d'autore delle sue opere". È quanto emerge da un'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio 2026, riportata dal Corriere della Sera. L'uomo è Gian Luca Pelloni Bulzoni, "nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma", dove "dirige la Arcoiris Edizioni Musicali, di cui è il titolare". È stato, inoltre, "segretario personale e manager" dell'artista. L'ufficio stampa di Carrà, diffusa la notizia, precisa che l'adozione "era finalizzata a proseguire l'attività" dell'artista "e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care".