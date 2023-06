Raffaella Carrà nasceva 80 anni fa, un musical internazionale la celebra

A novembre andrà in scena "Bailo Bailo", una grande produzione paneuropea e a New York il suo volto campeggia a Times Square

Icona assoluta della nostra televisione e dello spettacolo in generale, la showgirl scomparsa nel 2021 è stata una stella internazionale amata in molti Paesi, soprattutto quelli latini. E infatti la Spagna celebra i suoi 80 anni dalla nascita con un musical a lei dedicato, " Bailo Bailo ", che prende il nome da uno dei suoi più grandi successi.

Per Raffaella Carrà quale miglior celebrazione di uno spettacolo che cerca di riportare in scena la sua energia e il suo spirito travolgente? "Bailo Bailo" è stato presentato al Capitol di Madrid, lo storico teatro situato sulla Gran Via, pochi giorni fa. Un grande musical, frutto di una collaborazione panaeuropea che schiera case di produzione quali la Dreamcatcher Bv, e che vedrà la sua Prima mondiale a Madrid il 2 novembre, nel rinnovato Capitol Theater, che per la prima volta dal 1933 diviene palcoscenico per un musical.

"Bailo Bailo" da Madrid si rivolge al mondo, con l`ambizione di seguire la scia e diventare un "Latin Mamma Mia", un`esplosione di gioia e felicità. "Devo ringraziare la produttrice Valeria Arzenton per due motivi - ha dichiarato Sergio Iapino, regista e compagno storico della Carrà - il primo è per aver voluto fortemente questo progetto; il secondo è perché è stata forse l'unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per renderle omaggio".

Liberamente adattato dal film "Explota Explota" di Nacho Alvarez, "Bailo Bailo" ha coinvolto alcune fra le maggiori stelle del musical internazionale, con la regia di Federico Bellone, le coreografie di Gillian Bruce, la supervisione musicale di Giovanni Maria Lori e la produzione di Valeria Arzenton, oltre alla consulenza artistica di Sergio Iapino. Nel cast ci sono star del calibro di Lydia Fairen, Natalia Millan, Thomas Naim, Dani Tatai, Pepa Lucas e Chez Gutzman. Tra le novità messe in campo dalla produzione per rendere omaggio alla Carrà in occasione dei suoi 80 anni, il brano "Bailo Bailo Song", hit tratta e ispirata alla celebre sigla "Ballo Ballo" di Raffaella, eseguita live da Marco Martinelli (giovane talento italiano scoperto da Raffaella Carra') featuring Lydia Fairen e Bella Exum.