Raffaella Carrà, nuova vita per due album storici

Tornano a nuova vita due album storici di Raffaella Carrà. Il 13 giugno Warner Music Italia pubblica "Raffaella Carra '82" e "Fatalità", con grafiche restaurate: in più versioni: vinile colorato, picture disc e per la prima volta anche in versione cd, già disponibili in pre-order. Il primo uscì in occasione del ritorno della Carrà nella tv pubblica con la trasmissione del sabato sera "Fantastico 3". Il secondo album nasce abbinato alla trasmissione "Pronto, Raffaella?". Angelo Perrone che ne cura la promozione ci racconta aneddoti inediti.