Nessuno vuole la casa da sogno di Raffaella Carrà, appartamento da quasi 2 milioni di euro

Il bagno è caratterizzato da finiture in marmo, una grande vasca idromassaggio e una sauna. Nell'appartamento ci sono anche un montacarichi che comunica con la stireria, una sala trucco, tre camere per gli ospiti e una palestra. La Carrà ha di fatto "messo insieme" pezzo dopo pezzo questo mega appartamento, al punto che Giancarlo Magalli, storico amico e collaboratore di Raffa, individua in questo un problema per rendere appetibile la casa. ""Quella casa è un treno - ha detto nel corso di una presentazione del libro dedicato a Raffaella ed edito da Treccani -, ecco perché non si riesce a vendere. Sono quattro appartamenti tutti in fila, è come abitare su un Frecciarossa: uno degli appartamenti era mio, prima glielo affittai poi glielo vendetti".