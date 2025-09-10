Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
si parla di eredità

Pippo Baudo, aperto il testamento

Non solo i figli sono stati inclusi nell'eredità

di Adele Costantini
10 Set 2025 - 13:34
01:22 

La riconoscenza si semina nel corso di una vita… così è stato per Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo. Al fianco del presentatore per 35 anni, nei momenti di luce e in quelli più bui della malattia. Per questo non ha sorpreso nessuno la sua presenza nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, per l'apertura del testamento del re della televisione. Un'eredità che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro tra compensi, diritti d’immagine, terreni, case. Un tesoro che verrà diviso tra i figli, Alessandro e Tiziana, e - appunto - Dina. Non solo una collaboratrice, ma una di famiglia.

pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri