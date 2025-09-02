I figli di Alain Delon in lotta per l'eredità: Alain-Fabien chiede di annullare il testamento

Non c'è pace tra i figli di Alain Delon, il divo del cinema francese morto a 88 anni poco più di un anno fa. Alain-Fabien, figlio minore (31) dell'attore, ha denunciato il fratello e la sorella per far annullare il testamento. Secondo informazioni di "Le Monde", Alain-Fabien sarebbe in possesso di prove mediche inedite che dimostrerebbero come, al momento della firma di un secondo testamento, l'attore non fosse più in grado di intendere e volere. Alain-Fabien, figlio minore, ne chiede quindi l'annullamento.