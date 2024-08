Il patrimonio di Alain Delon, un segreto ben custodito da dividere tra i figli: ecco a quanto ammonta

Anche se la divisione dell'eredità è già stata "decisa", tra i tre figli di Alain Delon continua a non correre buon sangue. La loro è una guerra che va avanti da quando l'attore è stato colpito dall'ictus nel 2019. Ognuno ha sempre ritenuto di voler proteggere il patriarca indebolito dopo la malattia. Anthony, 59 anni, e Alain-Fabien, 29, hanno sempre sostenuto che il padre fosse manipolato da Anouchka, 33 anni, accusata di volerlo riportare in Svizzera solo per evitare di sborsare troppe tasse sull'eredità. Quest'ultima avrebbe invece sempre accusato a sua volta i fratelli di mettere a rischio la vita del padre assicurando che in Svizzera avrebbe cure mediche più adeguate rispetto a quelle ottenute in Francia.