Alain Delon colpito da ictus, il figlio: "A riposo in una clinica svizzera"

Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato "operato all'ospedale universitario di Parigi Pitié-Salpêtrière, dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva. Tutta la famiglia si è alternata al suo capezzale, mio fratello, mia sorella e mia madre Nathalie".



"Le sue funzioni vitali sono perfette e le sue condizioni stabilizzate - ha proseguito il figlio dell'attore. - E' tornato in Svizzera e si siede tranquillamente in una clinica".



"Mia sorella, che ora risiede in Svizzera, sta seguendo da vicino la sua guarigione e ci tiene al passo con i suoi progressi quotidiani", conclude il testo diffuso dal figlio di Alain Delon.



Nelle ultime settimane, diverse riviste di gossip, tra cui Closer e Voici, avevano affermato che l'attore aveva avuto un ictus e un'emorragia cerebrale.



A metà giugno, l'entourage professionale di Alain Delon aveva comunicato che l'attore era stato ricoverato all'ospedale americano di Neuilly "per vertigini e apparentemente lievi mal di testa". "Sintomi probabilmente dovuti all'aritmia cardiaca di cui soffre", commentava la stessa fonte.