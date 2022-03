Alain Delon ha scelto l'eutanasia, il figlio Anthony: "In quel momento gli sarò accanto"

Il grande attore francese, che oggi vive in Svizzera, avrebbe già fatto testamento e chiesto al figlio Anthony di occuparsi della cosa. E' stato proprio Anthony Delon a raccontare la cosa in un intervista alla radio francese RTL. "Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla" ha spiegato Delon junior.

Il divo francese non ha mai nascosto le sue idee circa il diritto di scegliere autonomamente quando mettere fine alla propria vita. "Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità - aveva detto tempo fa in un'intervista -, senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto". Delon, 86 anni, è alle prese da tempo con una faticosa riabilitazione dall'ictus che lo ha colpito un paio di anni fa. Un problema di salute che si era aggiunto al dolore per la perdita della compagna Mireille Darc, avvenuta nel 2017.

L'eventuale decisione di Alain Delon di affrontare l'eutanasia sarebbe facilitata dall'avere ottenuto nel 1999 la cittadinanza svizzera. Per il momento però l'attore pubblicherà tra pochi giorni la sua autobiografia "Entre chien et loup" ("Tra cane e lupo")

