Gino Paoli, le ceneri disperse nel mare di Boccadasse
L'ultimo desiderio del cantautore si compie nel borgo simbolo della sua musica: funerali in forma privata, mentre Genova lo celebra tra memoria e commozione
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Le ceneri di Gino Paoli saranno sparse, per sua volontà, nel mare di Boccadasse, il borgo marinaro a pochi passi dal centro di Genova, dove compose la sua canzone "La gatta", dopo funerali in forma privata, alla sola presenza dei familiari. Le esequie del cantautore si dovrebbero svolgersi giovedì 26 marzo. La scelta di disperdere le ceneri proprio lì non è casuale, ma rappresenta il compimento di un rapporto viscerale con la città. Il mare è stato una presenza costante: il cantautore viveva nella sua casa genovese del Quartiere Azzurro, sulle alture tra Quinto e Nervi, da cui poteva godere di una vista aperta sull'acqua, elemento che ha accompagnato tutta la sua vita.
L'omaggio della città
Come riporta La Repubblica, Genova si è stretta attorno alla memoria del suo cantautore con una serie di iniziative spontanee e istituzionali. In piazza De Ferrari le sue canzoni risuonano in filodiffusione, mentre un maxi schermo proietta immagini e ricordi sulla facciata del palazzo della Regione. Un tributo collettivo che testimonia quanto Paoli sia stato centrale nell'identità culturale della città. Le istituzioni locali hanno ricordato l'artista come una figura imprescindibile della musica italiana, capace di raccontare Genova e la Liguria con profondità e autenticità.
Il ricordo della politica e delle istituzioni
Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico. Le parole sottolineano l'impatto culturale di Paoli e il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. Viene ricordato non solo come artista, ma come simbolo di una città e di una tradizione musicale che ha influenzato generazioni. Già nel 2022 aveva ricevuto la Croce di San Giorgio, riconoscimento della Regione Liguria, che lo stesso cantautore aveva accolto con emozione proprio per il suo legame con il territorio.
L'eredità nella musica e nei giovani artisti
Il ricordo di Gino Paoli vive anche nelle parole di artisti di diverse generazioni. Dai cantautori storici fino ai giovani della nuova scena genovese, in molti hanno sottolineato l'influenza della sua musica, capace di unire semplicità e profondità. Un patrimonio che continuerà a vivere, proprio come il mare che lo accoglierà per l’ultimo saluto.