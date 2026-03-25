Come riporta La Repubblica, Genova si è stretta attorno alla memoria del suo cantautore con una serie di iniziative spontanee e istituzionali. In piazza De Ferrari le sue canzoni risuonano in filodiffusione, mentre un maxi schermo proietta immagini e ricordi sulla facciata del palazzo della Regione. Un tributo collettivo che testimonia quanto Paoli sia stato centrale nell'identità culturale della città. Le istituzioni locali hanno ricordato l'artista come una figura imprescindibile della musica italiana, capace di raccontare Genova e la Liguria con profondità e autenticità.