Londra, venduta la casa più costosa: vale 300 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la villa sarebbe stata venduta alla cifra astronomica di 275 milioni di sterline, più di trecento milioni di euro. La tenuta si trova a Chelsea, in uno dei quartieri più lussuosi della Capitale britannica. Chi l'ha acquistata di certo è rimasto incantato dai suoi ambienti: tre piani, una piscina sotterranea, una palestra con bagno turno e sauna, quindici camere da letto e ben diciotto bagni, senza contare il cinema, il bar, la piscina e la vista panoramica sul Tamigi. Ma anche dalla sua storia: è in questa dimora da sogno che nel 2024 il tesoriere del partito di Farage ha organizzato un ricevimento per raccogliere fondi per la campagna elettorale di Donald Trump, al quale ha partecipato anche il figlio del presidente Usa, Donald Trump Junior.