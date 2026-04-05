Londra, venduta la casa più costosa: vale 300 milioni di euro
La proprietà era del tesoriere di Farage Nick Candy. La trattativa è stata gestita da Sotheby's International Realty ma l'acquirente resta sconosciuto
Il nome dell'acquirente al momento resta sconosciuto. Quel che invece è certo è che si tratta della vendita più costosa della storia immobiliare del mercato di Londra. Parliamo di Providence House, un tempo Gordon House, dimora di proprietà dell'imprenditore miliardario Nick Candy, dal dicembre 2024 tesoriere del partito Reform di Nigel Farage.
Londra, venduta la casa più costosa
Secondo quanto riportato dal Financial Times, la villa sarebbe stata venduta alla cifra astronomica di 275 milioni di sterline, più di trecento milioni di euro. La tenuta si trova a Chelsea, in uno dei quartieri più lussuosi della Capitale britannica. Chi l'ha acquistata di certo è rimasto incantato dai suoi ambienti: tre piani, una piscina sotterranea, una palestra con bagno turno e sauna, quindici camere da letto e ben diciotto bagni, senza contare il cinema, il bar, la piscina e la vista panoramica sul Tamigi. Ma anche dalla sua storia: è in questa dimora da sogno che nel 2024 il tesoriere del partito di Farage ha organizzato un ricevimento per raccogliere fondi per la campagna elettorale di Donald Trump, al quale ha partecipato anche il figlio del presidente Usa, Donald Trump Junior.
Trattativa curata da Sotheby's
Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico la transazione milionaria sarebbe stata curata da Sotheby’s International anche se al quotidiano londinese Candy aveva negato l’intenzione di vendere l'immobile inizialmente acquistato dal fratello Christian Candy per 75 milioni di sterline (circa 86 milioni di euro). Dopo due anni la proprietà era passata nelle mani di Nick e con lui aveva cambiato nome, aspetto e anche prezzo.
L'acquirente ha scelto l'anonimato
Come anticipato non si sa invece il nome dell'acquirente che ha scelto la via dell'anonimato acquistandola dal ramo immobiliare della celebre casa d'aste inglese. La proprietà infatti non risultava sul mercato e con tutta probabilità, in base a quanto riporta il Financial Times, la trattativa è stata privata.