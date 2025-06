All'asta a Parigi la prima borsa Birkin che fu creata per l'attrice Jane Birkin

Mentre colori, materiali e dimensioni delle Birkin possono variare, The Original Birkin è unica, al di sopra delle mode. Commissionata nel 1984 esclusivamente per l'attrice e realizzata in stretta collaborazione con lei dall'allora Ceo di Hermès, Jean-Louis Dumas, l'Original Birkin è stata esposta per la prima volta in Europa nell'autunno scorso presso le gallerie di Sotheby's a Parigi e successivamente a Hong Kong. L'enorme affluenza ha superato ogni aspettativa: secondo Morgane Halimi, responsabile della divisione Handbags and Fashion di Sotheby's, "esistono momenti nella moda in cui un oggetto supera le tendenze e diventa leggenda. La Birkin Originale è uno di questi: vero e proprio unicorno nel mondo degli accessori che può essere paragonato a pezzi di eccezionale valore simbolico come il maglione Black Sheep di Lady Diana o la corona e il mantello di Freddie Mercury", venduti rispettivamente per 1,14 milioni di dollari e oltre 800 mila.