Jane Birkin, scandalo e femminilità: i suoi look ancora attuali

Jane Birkin, i suoi look sempre così attuali. A Parigi per l'inaugurazione di una varietà di rose a lei dedicate

Di Jane Birkin si sa che Hermés nel 1984 le ha dedicato il suo modello di borsa più iconico e a tutt’oggi tra i più desiderati dalle donne di tutto il mondo, chiamata – appunto – Birkin. Cantante, attrice e sceneggiatrice, bellissima e alla ribalta anche per la sua storia d’amore più famosa, quella con Serge Gainsbourg. Icona di femminilità: le canotte e gli abiti indossati senza reggiseno, le camicie sbottonate con i pantaloni con le pinces, le calze autoreggenti con gli shorts, i reggiseni a triangolo, la frangetta sbarazzina e il cestino di paglia. Elogio di uno spirito libero, che fa sognare ancora oggi, da ricordare per il suo talento e le sue battaglie in favore degli ultimi. “Il vero scandalo – disse durante un’intervista – è sapere che potremmo fare qualcosa contro la povertà o in favore delle persone che hanno bisogno di accoglienza e non lo facciamo”.