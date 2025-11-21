Frida Kalho, vendita record per un autoritratto da Sotheby's: battuto all'asta per quasi 55 milioni di dollari

Il dipinto, realizzato nel 1940, è stato venduto da Sotheby's a Manhattan dopo quattro minuti di puntate al rialzo. Battuto il primato precedente di un'altra grande pittrice
Frida Kahlo di Leo Matiz, 1941 © Ufficio stampa
Un autoritratto di Frida Kahlo ha stabilito un nuovo record d'asta per l'artista messicana, venendo battuto a 54,7 milioni di dollari (compresi diritti d'asta) durante la vendita di arte surrealista avvenuta da Sotheby's a Manhattan. Quattro minuti di puntate al rialzo hanno portato al passaggio di mano del quadro del 1940, anno turbolento nella vita della pittrice.
Il dipinto raffigura l'artista addormentata in un letto a baldacchino, e sopra di lei uno scheletro di cartapesta che sorride. L'opera, intitolata "El sueño (La cama)", esplora una dei temi ricorrenti di Frida Kahlo: il confine sottile tra sonno e morte.
Finora il primato apparteneva a un quadro della pittrice americana Georgia O'Keeffe. Il dipinto del 1932 "Jimson Weed/White Flower No. 1" era stato acquistato per 44,4 milioni di dollari.