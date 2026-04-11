Ben Affleck, "regalo d'addio" a Jennifer Lopez: ceduta alla cantante la villa di Beverly Hills

Secondo quanto riporta Tmz, l'ex coppia avrebbe modificato l'accordo di divisione dei beni, prevedendo un "trasferimento di proprietà tra i coniugi". Al centro di questa cessione ci sarebbe, appunto, la mega-villa californiana. Stando al tabloid americano, anche se il documento non specifica la natura esatta del trasferimento, fonti a conoscenza diretta della materia hanno rivelato che la cessione "è completamente a titolo gratuito". Così, in caso di vendita futura della mansion, a guadagnarci sarà Lopez. La testata PageSix ha tentato di contattare i rappresentanti di Affleck e Lopez, che però non hanno rilasciato commenti.