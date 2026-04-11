Ben Affleck, "regalo d'addio" a Jennifer Lopez: ceduta alla cantante la villa di Beverly Hills

Jennifer Lopez e Ben Affleck, reunion sul red carpet
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Secondo i tabloid americani, l'ex coppia avrebbe modificato l'accordo di divisione dei beni. A favore di JLo
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Ben Affleck avrebbe deciso di "disfarsi" di uno dei beni che lo teneva ancora legato all'ex moglie Jennifer Lopez. Stiamo parlando della mega-villa di Beverly Hills, a Los Angeles, che i due avevano acquistato a giugno 2023 quando erano sposati. Costo, 60 milioni di dollari. Ora, secondo quanto appreso da Tmz e rilanciato dalle altre testate di gossip americane, l'attore avrebbe interamente ceduto la sua quota della villa alla cantante, a titolo gratuito. Una sorta di "regalo d'addio".
Secondo quanto riporta Tmz, l'ex coppia avrebbe modificato l'accordo di divisione dei beni, prevedendo un "trasferimento di proprietà tra i coniugi". Al centro di questa cessione ci sarebbe, appunto, la mega-villa californiana. Stando al tabloid americano, anche se il documento non specifica la natura esatta del trasferimento, fonti a conoscenza diretta della materia hanno rivelato che la cessione "è completamente a titolo gratuito". Così, in caso di vendita futura della mansion, a guadagnarci sarà Lopez. La testata PageSix ha tentato di contattare i rappresentanti di Affleck e Lopez, che però non hanno rilasciato commenti.
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Nelle intenzioni della coppia, la mansion avrebbe dovuto rappresentare il nido d'amore perfetto. La mega-villa, che gode di un'enorme privacy, si estende su 3mila metri quadrati e può vantare 12 camere da letto, 24 bagni e un campo da basket con misure regolamentari. La coppia aveva acquistato la dimora a giugno 2023, quando erano sposati.
Poi sono arrivate le voci di divorzio, e con esse le indiscrezioni su una possibile vendita della casa. Secondo altri pettegolezzi, Lopez non era contenta della mansion perché "troppo grande per lei". Non solo: Affleck non sarebbe stato mai del tutto convinto dell'abitazione, perché "non gli piaceva". Dopo la separazione ufficiale e la spartizione del patrimonio a gennaio 2025, il futuro della mega-villa restava incerto poiché "ancora in vendita". Ora, forse, la parola "fine".