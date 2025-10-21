L'ex marito di Jennifer Lopez all'attacco: "Poco amata? Sei tu il problema"

Sui social Ojani Noa ha parlato di alcuni aspetti del loro matrimonio passato: "Hai scelto fama e fortuna, ponendo fine alla nostra relazione. Hai deciso di mentire, di tradirmi, e nonostante io fossi rimasto, cercando di salvare il nostro matrimonio. Mi hai persino implorato di restare perché all'epoca non volevi che la stampa si interessasse a te, alla tua carriera, piuttosto che pensare a salvare il nostro matrimonio, e io l'ho fatto. Ma tu hai preferito la corsia preferenziale della tua carriera e la fama senza preoccuparti di me. Non potevo più restare e sopportare queste continue bugie, ecco perché ti ho lasciato, ecco perché ho divorziato da te". "Devi far sapere alla gente che il problema sei tu", ha concluso con decisione.