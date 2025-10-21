L'ex marito di Jennifer Lopez all'attacco: "Poco amata? Sei tu il problema"

L'attore Ojani Noa ha accusato l'attrice e cantante di averlo tradito durante il loro matrimonio
© IPA
In un'intervista al conduttore radiofonico Howard Stern, Jennifer Lopez aveva detto: "Quello che ho imparato non è che sono io a non essere amabile, ma che loro non ne sono capaci". Parole dure in riferimento alla sua vita sentimentale e anche al matrimonio con Ben Affleck, naufragato dopo due anni dal matrimonio. Parole che non sono state digerite dall'ex marito dell'attrice e pop star, Ojani Noa, che ha replicato stizzito: "Smettila di sminuirci. Il problema non siamo noi. Non sono io. Il problema sei tu".
L'attore e modello di 51 anni ha pubblicato un post su instagram accusando Jennifer Lopez: "Sei tu che non hai saputo come comportarti. Sei stata amata molte volte. Ti sei sposata quattro volte. E hai avuto innumerevoli relazioni nel frattempo. Io sono una persona meravigliosa e amorevole, onesta, fedele, non ti ho mai mentito, non ti ho mai mancato di rispetto, non ti ho mai tradito".
Jennifer Lopez ha conosciuto Ojani Noa nel 1996. Nel febbraio 1997 era arrivato il matrimonio, che però durò pochi mesi. Poi la separazione nel 1998. Successivamente JLo era convolata a nozze con il ballerino Cris Judd, con cui è durata fino al 2003. Poi l'incontro con Ben Affleck, che ha sposato vent'anni dopo in seguito a un inaspettato ritorno di fiamma. In mezzo ha messo su famiglia con Marc Anthony, con un matrimonio durato sette anni e in seguito ha avuto una relazione con il ballerino Casper Smart e l'imprenditore Alexander Rodriguez.
Sui social Ojani Noa ha parlato di alcuni aspetti del loro matrimonio passato: "Hai scelto fama e fortuna, ponendo fine alla nostra relazione. Hai deciso di mentire, di tradirmi, e nonostante io fossi rimasto, cercando di salvare il nostro matrimonio. Mi hai persino implorato di restare perché all'epoca non volevi che la stampa si interessasse a te, alla tua carriera, piuttosto che pensare a salvare il nostro matrimonio, e io l'ho fatto. Ma tu hai preferito la corsia preferenziale della tua carriera e la fama senza preoccuparti di me. Non potevo più restare e sopportare queste continue bugie, ecco perché ti ho lasciato, ecco perché ho divorziato da te". "Devi far sapere alla gente che il problema sei tu", ha concluso con decisione.