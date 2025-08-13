In prima fila facoltosi turisti e tanti vip, da Andrea Bocelli a Gigi D'Alessio, da Domenico Dolce a Elisabetta Gregoraci
Una notte magica quella che J.Lo ha regalato il 12 agosto in Costa Smeralda, dove la star planetaria si è esibita in un concerto esclusivo alla Gala Night di Cala di Volpe, hotel icona della costa più glamour del Mediterraneo, il primo costruito dall'Aga Khan 60 anni fa e considerato tra i più belli al mondo con le sue camere (suite lusso fino a 30mila euro a notte, ndr) una diversa dall'altra. Jennifer Lopez è stata la protagonista dell'evento più esclusivo dell'estate e non ha deluso le attese con un'esibizione, che ha fatto cantare e ballare una platea di facoltosi turisti e tanti vip, da Andrea Bocelli a Gigi D'Alessio, da Domenico Dolce a Elisabetta Gregoraci.
E proprio allo stilista del marchio Dolce e Gabbana, seduto in uno dei tavoli a bordo piscina, J.lo ha dedicato dal palco la sua nuova hit "Birthday", facendo gli auguri al suo amico Domenico e cantando: "Everyday it's my Birthday".
Dal Bronx al tetto del mondo. Attrice, produttrice, cantante e imprenditrice, J.Lo, 56 anni appena compiuti e portati alla grande, è l'unica artista donna ad aver conquistato contemporaneamente la vetta delle classifiche sia musicali che cinematografiche. Ha incassato oltre 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, venduto più di 80 milioni di dischi, e ottenuto miliardi di stream e visualizzazioni tra musica e video musicali.
La star di origine portoricana è ritornata in Italia dopo l'unica tappa del suo tour mondiale il 21 luglio scorso a Lucca. Un evento, quello della Costa Smeralda, per un migliaio di fortunati e facoltosi turisti provenienti da ogni angolo del mondo, preceduto da allestimenti, performance artistiche, dj set e l'immancabile spettacolo finale coi fuochi d'artificio a illuminare il golfo smeraldino.
Alle 23 in punto J.lo arriva sul palco allestito a bordo piscina, dopo che gli ospiti hanno potuto godere della cena di gala firmata dall'executive chef del Cala di Volpe, Michele Bacciu e dal culinary director.
Nessuno può avvicinarsi e godere da vicino lo spettacolo, ma lei regala un'ora e un quarto di pura energia, ripercorrendo senza un attimo di pausa l’intera carriera. Da "Jenny From the Block", annunciata da "Were are the Champions" e "We will rock you" dei Queen a fare da preludio al suo ingresso sul palco a "Get Right", "Birthday", la ballatissima "Waiting for Tonight" sino al gran finale con "On the Floor". Uno spettacolo esplosivo di musica, coreografie e balli dal palco alla passerella allestita sulla piscina del Cala di Volpe col pubblico tutto in piedi a cantare e ballare. J.lo ha salutato la Sardegna dicendo in inglese: "È bellissimo qui, volevo solo dirvelo. Grazie per avermi ospitata" e poi brindato all'estate e regalato emozioni difficili da dimenticare.
E chissà se dopo la piccola disavventura accaduta a Istanbul nei giorni scorsi, quando durante un giro di shopping tra le boutique di lusso J.Lo non è riuscita a fare acquisti da Chanel perché il negozio era troppo affollato e la guardia giurata, che non l'ha riconosciuta, non l'ha fatta entrare, la star planetaria non approfitterà della presenza a Porto Cervo per fare acquisti nelle boutique di lusso della Costa Smeralda.
Commenti (0)