Una notte magica quella che J.Lo ha regalato il 12 agosto in Costa Smeralda, dove la star planetaria si è esibita in un concerto esclusivo alla Gala Night di Cala di Volpe, hotel icona della costa più glamour del Mediterraneo, il primo costruito dall'Aga Khan 60 anni fa e considerato tra i più belli al mondo con le sue camere (suite lusso fino a 30mila euro a notte, ndr) una diversa dall'altra. Jennifer Lopez è stata la protagonista dell'evento più esclusivo dell'estate e non ha deluso le attese con un'esibizione, che ha fatto cantare e ballare una platea di facoltosi turisti e tanti vip, da Andrea Bocelli a Gigi D'Alessio, da Domenico Dolce a Elisabetta Gregoraci.