Jennifer Lopez respinta in un negozio a Istanbul: non l'hanno riconosciuta

La cantante 56enne è attualmente impegnata nel suo tour Up All Night il 5 agosto è salita sul palco dello Yenikapi Festival Park. Prima dell'esibizione, stava cercando di fare shopping. "Siamo pieni, purtroppo non posso farla entrare signora", si è sentita dire da un addetto alla sicurezza del negozio Chanel nel centro commerciale di lusso Istinye Park, nella parte europea della città. JLo l'ha presa con grazia, dirigendosi ai negozi lì accanto per una sessione di shopping di tre ore, dove ha "speso decine di migliaia di dollari", secondo i media turchi. Rendendosi conto dell'accaduto, Il personale del negozio si è avvicinata per invitarla di nuovo al negozio, ma lei ha rifiutato.