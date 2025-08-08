Jennifer Lopez respinta in un negozio a Istanbul: non l'hanno riconosciuta

La popstar non si è scomposta e ha fatto shopping in altri negozi di alta moda nella città turca in cui si trovava per un suo concerto
La tappa del tour di Jennifer Lopez in Turchia ha riservato un momento sorprendente alla popstar. Mentre era in giro per le vie di Istanbul per fare shopping, si è fermata in una boutique di Chanel, ma una guardia giurata le ha impedito l'accesso perché era pieno, come riporta Türkiye Today. L'artista di "Can't Get Enough" si sarebbe dimostrata cordiale, dicendo: "Ok, nessun problema" ,prima di andarsene.
La cantante 56enne è attualmente impegnata nel suo tour Up All Night il 5 agosto è salita sul palco dello Yenikapi Festival Park. Prima dell'esibizione, stava cercando di fare shopping. "Siamo pieni, purtroppo non posso farla entrare signora", si è sentita dire da un addetto alla sicurezza del negozio Chanel nel centro commerciale di lusso Istinye Park, nella parte europea della città. JLo l'ha presa con grazia, dirigendosi ai negozi lì accanto per una sessione di shopping di tre ore, dove ha "speso decine di migliaia di dollari", secondo i media turchi. Rendendosi conto dell'accaduto, Il personale del negozio si è avvicinata per invitarla di nuovo al negozio, ma lei ha rifiutato.
Jennifer Lopez è quasi alla fine del suo tour Up All Night: Live in 2025, che si concluderà il 12 agosto in Sardegna. La tappa di Istanbul è stata la seconda visita di Lopez in Turchia durante il tour. Il 23 luglio si è esibita al Regnum Carya Resort Hotel. Il giorno dopo, ha festeggiato lì il suo compleanno.
E' raro che Lopez non venga riconosciuta, ma non è la prima volta che succede. Un video virale del 2014 mostra la cantante di "Jenny from the Block" in visita alla sua casa d'infanzia nel Bronx. Si avvicina alla casa con una troupe televisiva e fuori c'è un signore anziano. "Vivevo qui", gli dice. "Tu chi sei?" risponde lui, chiedendo: "Come ti chiami?". "Mi chiamo Jennifer", risponde lei con nonchalance, prima di dire che la sua stanza era proprio al piano di sopra. "Chi è Jennifer Lopez?" continua l'uomo senza accorgersene.
