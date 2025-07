Jennifer Lopez travolge Lucca e lancia il nuovo singolo

J.Lo ha trasformato subito il parterre in un enorme dancefloor con la sua hit "On the Floor", seguita da "Save Me Tonight", "Booty" e "Ain't Your Mama". La scaletta è proseguita con tanti cambi d'abito e altrettanti successi planetari:"Jenny from the Block" e "Gracias a la Vida", accompagnata da chitarra e percussioni in stile flamenco, poi "Up All Night" e "El Anillo". Al termine del concerto, un QR code dedicato al suo compleanno ha rivelato l'annuncio della nuova canzone "Birthday". Prima di lasciare Lucca, Jennifer ha concesso un selfie a una trentina di fan, che avevano pagato quasi 1.500 euro per immortalarsi vicino alla diva.