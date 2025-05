Lady Gaga e Bruno Mars hanno portato a casa le statuette Favorite Music Video e Collaboration of the Year per la hit "Die with a Smile", arrivata anche al primo posto della prestigiosa classifica Billboard Hot 100. Il cantante ha ricevuto anche il premio come Favorite Male Pop Artist, mentre Lady Gaga ha conquistato la statuetta come Favorite Dance/Electronic Artist.

Gracie Abrams ha vinto come miglior artista emergente. Sza si è aggiudicata i premi di miglior artista femminile R&B e miglior canzone R&B per 'Saturn'. Becky G è stata nominata miglior artista latina femminile. Post Malone, è tornato a casa con il premio Favorite Male Country Artist e Favorite Country Song per "I Had Some Help con Morgan Wallen" mentre Beyoncé ha conquistato due statuette: Favorite Female Country Artist e Favorite Country Album per il suo ultimo progetto discografico "Cowboy Carter". Due riconoscimenti anche per Eminem, che ha ricevuto il premio come Favorite Male Hip-Hop Artist e quello come Favorite Hip-Hop Album per "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Un solo riconoscimento invece er Kendrick Lamar che con "Not Like Us" ha vint come Favorite Hip-Hop Son. E poi altri premi sono andati a Megan Thee Stallion, The Weeknd, Bad Bunny e Shakira, nella categoria Favorite Latin Song per "Soltera".

Sir Rod Stewart è tornato agli America Music Awards dopo quasi vent'anni ed è stato premiato con il Lifetime Achievement Award agli American Music Awards (AMA) mentre Janet Jackson si è portata a casa l'Icon Award un riconoscimento della sua profonda influenza culturale e globale sull'industria musicale, regalando anche una super esibizione sul palco, la sua prima apparizione televisiva in sette anni.