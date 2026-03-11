Mickey Rourke sfrattato a Los Angeles: "60mila dollari di affitto non pagato"
La Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha dato ragione al proprietario della casa: l'attore costretto ad abbandonarla
© Ansa
Nuovi guai per Mickey Rourke. L'attore di The Wrestler è finito di nuovo al centro delle cronache, questa volta per una vicenda legale che arriva da Los Angeles. Secondo quanto riportato dal magazine People, Rourke sarebbe stato sfrattato dalla casa in cui viveva dopo aver accumulato quasi 60mila dollari di affitto non pagato.
La decisione è arrivata dalla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, che ha stabilito la decadenza del contratto di locazione. A pesare sulla vicenda è stata anche l'assenza dell'attore in tribunale: Rourke, infatti, non si è presentato all'udienza convocata per rispondere alle accuse mosse dal proprietario dell'immobile. Un episodio che ha riportato l'attenzione su una figura da sempre considerata tra le più imprevedibili e controverse di Hollywood.
La casa incriminata
La casa al centro della disputa si trova su Drexel Avenue, a Los Angeles, ed è di proprietà di Eric T. Goldie. L'uomo aveva avviato un'azione legale per detenzione illegale dell’immobile, chiedendo semplicemente di riottenere il possesso della proprietà. Nei documenti depositati in tribunale si parla di 59.100 dollari di affitto arretrato.
Già lo scorso dicembre l'attore aveva ricevuto un avviso formale: tre giorni di tempo per saldare il debito oppure lasciare l’abitazione. Non essendo arrivato né il pagamento né una risposta ufficiale, il tribunale ha deciso di annullare il contratto di affitto. In sostanza, Rourke non ha più alcun diritto legale di rimanere nella casa.
Va precisato che il proprietario non ha chiesto un risarcimento economico aggiuntivo. L'unico obiettivo era recuperare l’immobile, richiesta che alla fine è stata accolta dal giudice. Il risultato è stato lo sfratto definitivo dell’attore.
Il mistero della raccolta fondi e la reazione di Rourke
La storia ha assunto contorni ancora più singolari all’inizio dell’anno, quando su GoFundMe è comparsa una raccolta fondi destinata proprio ad aiutare Rourke a evitare lo sfratto. La campagna ha attirato rapidamente l’attenzione dei media, arrivando a raccogliere circa 100mila dollari.
L'attore, però, ha preso subito le distanze dall'iniziativa. In un video pubblicato su Instagram ha spiegato di non sapere nulla della raccolta fondi e di non aver mai autorizzato nessuno a crearla. Secondo quanto dichiarato, la pagina sarebbe stata aperta da una persona che sosteneva di essere assistente del suo manager.
Rourke ha detto di essere rimasto sorpreso e irritato dalla situazione, ribadendo di non aver mai chiesto aiuto economico online. Nonostante l'imbarazzo per l'episodio, ha cercato di liquidare la vicenda con il suo consueto tono diretto e provocatorio, assicurando che riuscirà a superare anche questo momento difficile.