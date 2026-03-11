La decisione è arrivata dalla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, che ha stabilito la decadenza del contratto di locazione. A pesare sulla vicenda è stata anche l'assenza dell'attore in tribunale: Rourke, infatti, non si è presentato all'udienza convocata per rispondere alle accuse mosse dal proprietario dell'immobile. Un episodio che ha riportato l'attenzione su una figura da sempre considerata tra le più imprevedibili e controverse di Hollywood.