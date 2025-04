Negli stessi giorni in cui si erano accese le polemiche all'interno del reality britannico, Bella Thorne ha utilizzato le sue storie Instagram per denunciare l'atteggiamento che Mickey Rourke avrebbe avuto durante la produzione del film del 2020 "Girl". Un'esperienza che la cantante e attrice, ex di Benjamin Mascolo, avrebbe descritto come "una delle peggiori esperienze della mia carriera". Dal suo racconto, durante le riprese il copione prevedeva che, durante una scena, lei fosse inginocchiata con le mani legate. A quel punto Mickey Rourke avrebbe dovuto "usare una smerigliatrice per colpirmi la rotula". Secondo quanto afferma Bella, la star avrebbe usato la smerigliatrice "sui miei genitali, attraverso i jeans, colpendoli ripetutamente". L'atto sarebbe stato così violento da lasciarle "lividi sull'osso pelvico".