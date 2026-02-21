Nelle sale cinematografiche la pellicola è arrivata in versione fortemente ridotta. Originariamente, 9 settimane e 1/2 durava oltre 3 ore ma il regista decise di tagliare alcune delle scene più controverse facendo scendere la durata a circa 2 ore. La stessa Kim Basinger confermò la drastica riduzione, dichiarandosi "dispiaciuta" che "tutte le persone che hanno guardato 9 settimane e 1/2 non lo hanno mai visto nella sua forma originale, dopo che nel montaggio moltissime scene sono state tagliate".