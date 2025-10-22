Logo Tgcom24
Spettacolo
In un post sul blog Substack

La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger critica i suoi familiari: “Narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti"

Alla soglia dei 30 anni Ireland Baldwin si sfoga e racconta la sua infanzia "solitaria"

22 Ott 2025 - 10:22
© Instagram

© Instagram

Avvicinandosi al suo trentesimo compleanno (il 23 ottobre, ndr), Ireland Baldwin, figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger  riflette sulla sua "infanzia solitaria", che l'ha resa la donna che è oggi. In un post sul blog Substack intitolato "30, Flirty, and Surviving", l'ex modella ha parlato dei momenti dolorosi del suo passato raccontando come è riuscita faticosamente ad allontanarsi dai familiari "narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti".

Le critiche alla famiglia durante la gravidanza

  Non è la prima volta che Ireland critica la sua famiglia. Lo aveva già fatto qualche anno fa, mentre era in attesa del suo primo figlio: "La gravidanza è difficile... mi sento sola", aveva scritto sui social. "E' difficile non essere vicini alla famiglia perché sono idioti con cui non voglio avere niente a che fare".
Pur senza fare nomi è evidente che la stoccata sia rivolta principalmente al padre Alec Baldwin. L'attore e Kim Basinger, si erano sposati nel 1993, due anni dopo era nata Ireland e nel 2002 i du eavevano finalizzato il divorzio affrontandosi duramente in tribunale, per avere la custodia della figlia. Una sofferenza che per Ireland è diventata particolarmente dolorosa nel 2007, quando la stampa entrò in possesso di un messaggio vocale in cui Alec Baldwin la definiva "un porcellino maleducato, sconsiderato".
Ireland è l'unica figlia di Alec, 67 anni, e Basinger, 71. Ha sette fratellastri dal matrimonio del padre con Hilaria Baldwin, Carmen, 12 anni, Rafael, 10 anni, Leonardo, 8 anni, Romeo, 7 anni, Eduardo, 5 anni, María, 4 anni e Ilaria, 2 anni. 

Libera dal peso dei familiari

 Nel post, che ha come sottotitolo: "Compio 30 anni, rifletto e schivo la mia famiglia di narcisisti", Ireland ha descritto la sua infanzia come un'"infanzia solitaria", sottolineando come sia "cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli a cui rivolgersi", come riporta Us Weekly. "Entro i 30 con molto meno peso sulle spalle", ha scritto. "Questo peso era causato dalla necessità di continuare a portare i miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti, di cui pensavo di aver bisogno nella mia vita". E ha poi aggiunto: "A volte ho avuto un'infanzia solitaria, ed è per questo che sono cresciuta sentendo il bisogno di conquistare certe persone nella mia famiglia. Per qualche motivo, la loro approvazione e i loro elogi erano significativi per me", ha scritto, senza fare nomi. "Niente è stato più liberatorio che realizzare finalmente quanto siano velenose queste persone. Così, mi sono addentrata nei miei trent'anni con la consapevolezza che è così che si spezzano questi cicli". Parlando poi della sua bambina, Holland, di 2 anni, avuta con il fidanzato RAC, ha poi ha sottolineato: "Mia figlia non ha bisogno di conoscere queste persone, e io posso proteggerla da loro". "Posso fare del mio meglio per costruire la mia idea di famiglia, pezzo per pezzo. E mostrare come una vera famiglia si tratta a vicenda".

Fiducia in se stessi

  Ireland ha anche affermato che l'ultimo decennio le ha portato tante gioie, ma anche dolori inimmaginabili. "10 anni di dolore. 10 anni in cui non sapevo cosa diavolo stessi facendo o di cosa stessi parlando, ma continuavo comunque a parlare", ha scritto, prima di elencare le lezioni che ha imparato nel corso degli anni. "Non vergognarti di chi sei veramente. Ho sprecato così tanto tempo a fingere di essere qualcun altro per un partner, per ottenere un lavoro, per farmi piacere a gente di m****, ecc. Darei qualsiasi cosa per riavere indietro quel tempo", ha scritto. "Non puoi cambiare o aggiustare nessuno. Punto. Devono voler cambiare. E probabilmente non lo faranno. Quindi, lascia perdere finché sei in vantaggio", ha aggiunto.
Parlando del suo rapporto con la madre Kim Basinger ha voluto però poi ricordare: "Dì a tua madre che le vuoi bene ogni singolo giorno. Mandale un messaggio quando arrivi a destinazione. Presto la capirai in modi che non hai mai avuto", ha continuato.
L'ex modella ha anche affrontato le sue insicurezze fisiche in un'altra parte del post, scrivendo: "Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa". E concludendo ha detto: "Non posso parlare per il mondo che mi circonda, così vasto e in continua evoluzione. Posso solo concentrarmi egoisticamente sulla mia strada. Spero di trovare la mia gente. Il mio villaggio".

