Ireland ha anche affermato che l'ultimo decennio le ha portato tante gioie, ma anche dolori inimmaginabili. "10 anni di dolore. 10 anni in cui non sapevo cosa diavolo stessi facendo o di cosa stessi parlando, ma continuavo comunque a parlare", ha scritto, prima di elencare le lezioni che ha imparato nel corso degli anni. "Non vergognarti di chi sei veramente. Ho sprecato così tanto tempo a fingere di essere qualcun altro per un partner, per ottenere un lavoro, per farmi piacere a gente di m****, ecc. Darei qualsiasi cosa per riavere indietro quel tempo", ha scritto. "Non puoi cambiare o aggiustare nessuno. Punto. Devono voler cambiare. E probabilmente non lo faranno. Quindi, lascia perdere finché sei in vantaggio", ha aggiunto.

Parlando del suo rapporto con la madre Kim Basinger ha voluto però poi ricordare: "Dì a tua madre che le vuoi bene ogni singolo giorno. Mandale un messaggio quando arrivi a destinazione. Presto la capirai in modi che non hai mai avuto", ha continuato.

L'ex modella ha anche affrontato le sue insicurezze fisiche in un'altra parte del post, scrivendo: "Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa. Non sei grassa". E concludendo ha detto: "Non posso parlare per il mondo che mi circonda, così vasto e in continua evoluzione. Posso solo concentrarmi egoisticamente sulla mia strada. Spero di trovare la mia gente. Il mio villaggio".