Ireland Baldwin incinta, Kim Basinger presto nonna

L’attrice 69enne, icona del film “9 settimane e mezzo” avrà il suo primo nipotino alla figlia avuta dall’attore Alec Baldwin. Lui è diventato padre da poco per l’ottava volta e le ziette e gli zii hanno urlato di gioia quando hanno saputo la lieta novella. In un video di Hilaria Baldwin (moglie di Alec) la gioia della big-family.

L’annuncio della cicogna



“Felice anno nuovo”, ha scritto Ireland Baldwin venerdì postando l’immagine della sua prima ecografia insieme al fidanzato RAC, all'anagrafe Andre Allen Anjos (i due si frequentano dal 2021). La modella 27enne, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin (si sono sposati nel 1993), diventerà mamma per la prima volta. Il padre, coinvolto in un incidente mortale sul set, ha scritto: “Incredibile”. La cugina Hailey Bieber ha commentato sotto il post: “Sto piangendo”. Anche Paris Hilton ha scritto: “Congratulazioni amore”.

Rumer Willis: “Evviva, non vedo l'ora di conoscerti piccolino”

Alec Baldwin ha otto figli



Hilaria Baldwin, la nuova moglie di Alec, ha postato un video dedicato a Ireland Baldwin in cui mostra l’emozione quando la big-family ha saputo della cicogna in arrivo. L'attore 64enne ha altri sette figli con la moglie Hilaria, 38 anni: Carmen, 9 anni, Rafael, 7, Leonardo, 6, Romeo, 4, Eduardo e Lucia, entrambi 2, e la piccola Ilaria Catalina Irena, nata a settembre. “Da tutti questi piccoli zii e zie emozionati e nonno Alec e da me, nonna... Siamo così felici per voi, Ireland e Andre... non vedo l'ora di conoscere ilo bebè” ha scritto Hilaria. “Oh, grazie ragazzi. Le zie e gli zii più piccoli” ha risposto Ireland e Rac ha inviato tanti cuoricini social.

Kim Basinger nonna a 69 anni



Kim Basinger è l’icona sexy del film “9 settimane e mezzo”. E’ stata sposata con Alec Baldwin dal 1993 al 2002. Hanno recitato insieme nel film "The Marryng Man" e dopo 20 anni in coppia si sono lasciati. Tra i due attori si è scatenata una battaglia legale legata all’affidamento di Ireland. Ora Alec ha una nuova famiglia con Hilaria, da cui ha avuto sette bambini. Ireland invece, modella e influencer, sta per diventare madre per la prima volta. Qualche mese fa ha dato un taglio alla sua lunga chioma e ha scritto: “Mi sento più bella che mai” e ora con i capelli rasati si appresta a un anno spettacolare con Rac e il suo bebè. Nonna Kim Basinger non ha commentato ma sarà sicuramente emozionata per questa nuova avventura che la vita le ha riservato.