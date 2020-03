Ireland Baldwin in bikini è una pin-up esplosiva

Il bikini strettissimo fatica a contenere le sue forme esploisive: Ireland Baldwin è più bollente che mai nella serie di scatti pubblicati su Instagram. Le pose sono strategiche per enfatizzare il lato B perfetto, ma soprattutto per evidenziare décolleté prosperoso, strizzato a dovere dal top a fascia. La modella si atteggia disinibita davanti all'obiettivo, mettendo in mostra un fisico perfetto da pin-up.

Buon sangue non mente, e questa ne è la dimostrazione. La 24enne Ireland non ha niente da invidiare a mamma Kim Basinger in quanto a sensualità. Dalla celebre madre, sex symbol negli anni '80 e '90 e oggi splendida 66enne, ha preso una bellezza prorompente e intrigante. Lei lo sa bene, e tira fuori tutta la sua sensualità tra pose plastiche e inquadrature studiate ad arte per lasciare i follower a bocca aperta. Sicura del suo fascino e del suo sex appeal, si fa ritrarre senza un filo di make up, riuscendo lo stesso ad essere impeccabile.

"Ho trovato un costume", scrive a corredo del reportage casalingo a bordo piscina. Il due pezzi a fiorellini svela tutti i tatuaggi della Baldwin, anche quelli più piccanti. Oltre a quelli, variegati e numerosissimi, che le decorano il braccio sinistro, dagli slip a vita alta spunta un fiore di inchiostro posizionato sull'inguine. Un tocco di malizia in più che certo non dispiace ai suoi follower, che la riempiono di cuori e complimenti.

