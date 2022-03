Ireland in topless sui social: la figlia di Alec Baldwin sfoggia i suoi tattoo

Tra i primi post di apprezzamento quello della matrigna Hilaria Baldwin, sposata con Alec dal 2012 con cui condivide sei figli: Carmen, Leonardo, Eduardo, Lucia, Romeo e Rafael.

Ireland ama le provocazioni social che usa però con scopi precisi soprattutto per trasmettere i suoi messaggi di body positivity.

Pochi mesi fa aveva posato alcuni scatti in un micro bikini mostrando le sue curve e scrivendo: "Abbraccio la mia cellulite, le mie smagliature, le mie curve, i miei eczema, la pelle pallida, le gambe pelose e tutte le altre cose divertenti che mi rendono umana".

A inizio mese la modella e attrice aveva invece condiviso una foto in cui era seduta sul pavimento del bagno, confessando di soffrire di attacchi di ansia e spiegando come queste alterazioni siano provocate dal caffè. Poi aveva invitato tutti a condividere le proprie esperienze di salute mentale piuttosto che tenerle per sé.

"Questa mattina ho bevuto una tazza di caffè a stomaco vuoto che si è trasformata in un attacco di ansia! Attualmente sto scrivendo questo dal pavimento del bagno", aveva scritto: "Il caffè è il principale irritante esofageo e causa di reflusso per me che porta all'ansia. Se soffri di ansia come me, il caffè non è tuo amico", aggiungendo di essere stata proprio "un'oca" a berlo pur sapendo quali effetti avrebbe avuto su di lei.