Ireland Baldwin è tutta sua madre Kim Basinger, forme toniche e curve sexy in bikini

I capelli biondi raccolti sulla nuca, un bikini verde e l'allegria dei suoi 24 anni. Ireland Baldwin sembra proprio spensierata e felice mentre si tuffa tra le onde, balla con un bottiglia d'acqua in mano o prende il sole a pancia in giù sulla spiaggia mostrando tutta la bellezza ereditata da mamma Kim Basinger e papà Alec Baldwin.

Regina di Instagram Ireland, che è una modella e un'attrice manda spesso in tilt la rete. con i suoi scatti spesso senz veli in cui difende le sue forme prosperose, lontane dai modelli anoressici del fashion world: "Io sono così, prendere o lasciare", scrive di sovente accanto alle sue foto.

Altissima (188 cm), biondissima e molto tatuata (ha un braccio completamente ricoperto da tatuaggi, ndr) Ireland assomiglia molto a sua madre Kim BAsinger, soprattutto per quanto riguarda il volto: stesso naso, stesso taglio d'occhi allungato, stessi colori. Ma soprattutto stessa indiscussa bellezza.



Kim Basinger e Alec Baldwin sono stati sposati dal 1993 al 2002 e nel 1995 è nata Ireland. Nel 2012 Alec ha poi sposato la sua insegnante di ginnastica, Hilaria Lynn Thomas, dopo un anno di fidanzamento da cui ha avuto ben quattro figli ed è in attesa del quinto.

