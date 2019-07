Ireland Baldwin mostra il lato B, ma papà Alec si arrabbia

Ireland Baldwin non sa resistere alle tentazioni. Su Instagram posta quotidianamente scatti sexy e regolarmente fa arrabbiare papà. Figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, la modella 23enne ha pubblicato uno scatto sul terrazzo di un hotel a New York. Nella foto in questione però è di spalle e in perizoma mostra il lato B. "Grazie per il bellissimo soggiorno, non potrò più tornare ma è così glamour. Il mio sedere non è bianco grazie al sole... no, anzi è bianco". La risposta di papà Alec non si è fatta attendere: "Mi dispiace, cosa?". Disapprovando totalmente...