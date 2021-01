Ireland Baldwin è completamente nuda su Instagram

Completamente nuda con indosso solo un paio di stivali neri alti fino alle cosce. Ireland Baldwin manda in tilt i social postando alcuni scatti in cui è senza veli. In uno è seduta contro un muro con le braccia incrociate sul seno, nell'altro sale le scale di casa, sfoggiando il lato B. La bella figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, 25 anni, non è nuova a queste provocazioni e spesso si è fatta notare per aver mostrato le sue curve super sexy... proprio come quelle di mamma Kim.

"Le calzature fanno risplendere la mia pelle", ha scritto Ireland Baldwin, che è la maggiori dei figli di Baldwin, il quale ne ha avuti altri 5 con Hilaria Lynn Thomas sposata nel 2012, dopo che l'attore aveva divorziato dalla Basinger.

Modella e attrice (è apparsa in film come "Il grande match" con Sylvester Stallone e Robert De Niro, ndr) Ireland è spesso stata paragonata alla madre il sui striptease in "Nove settimane e mezzo" è rimasto una delle scena cult della storia del cinema.

I suoi scatti in lingerie sexy o senza veli, sono molto apprezzati sui social, dove lreland è audace e provocante e gioca con la sensualità e le sue forme esplosive.

Dopo aver sofferto per parecchio tempo di disturbi alimentari, la figlia di im Basinger è finalmente guarita e ha fatto pace con il suo corpo: "Ama te stessa!! Sei bellissima!! Goditi il tuo cibo. Mangia il gelato con i tuoi amici! Allenati e mangia sano per prenderti cura della tua mente e del tuo corpo, ma trova il tuo sano equilibrio! La vita è troppo breve", ha scritto di recente sulla scia della cosiddetta battaglia per la "body positivity" condivisa da molte altre star di Hollywood.



