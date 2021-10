"Sei l'essere umano più disgustoso e cancerogeno che abbia mai incontrato", così Ireland Baldwin, 26enne figlia di Alec , scrive nelle sue Storie su Instagram difendendo il padre dalle accuse di Candace Owens . In un tweet diventato virale infatti, la conduttrice e attivista politica conservatrice, da sempre detrattrice dell'attore per le sue posizioni, ha definito "giustizia poetica" il tragico incidente sul set di "Rust". Sempre sui social anche la moglie di Baldwin, Hilaria ha rotto il suo doloroso silenzio con un messaggio in cui dichiara di essere ancora sotto shock e di pregare per la famiglia della giovane Halyna.

Nei tweet cancellati dalla stessa Owens, l'attivista conservatrice faceva riferimento alle posizioni anti-Trump di Alec Baldwin scrivendo: "Alec Baldwin ha trascorso 4 anni dedicati a dipingere Donald Trump e i suoi sostenitori come malvagi assassini. Quello che è successo ad Alec sarebbe un esempio di giustizia poetica se non fosse per le persone innocenti che sono state uccise da lui. Pregate per le loro famiglie. Così triste".

Sovrapponendo il commento su una foto di Candace, Ireland non ha usato mezzi termini e ha scritto: "Indipendentemente dalle tue opinioni ripugnanti per la maggior parte del tempo, il fatto è che manchi di rispetto alla vita di una donna che è stata accidentalmente e tragicamente uccisa... Vergognati.". E ha poi aggiunto che si prenderà una pausa dai social, dopo tutto questo per "non respirare la stessa aria tossica che respira questa donna".

La moglie Hilaria Bldwin

A distanza di alcuni giorni anche Hilaria Baldwin, moglie di Alec, ha rotto finalmente il silenzio dopo la tragedia e in un post ha scritto: "Il mio cuore è con Halyna. Suo marito. Suo figlio. La loro famiglia e i loro cari. E il mio Alec. Si dice: ‘Non ci sono parole' perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico. Crepacuore. Perdita. Supporto".