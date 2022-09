Alec Baldwin e la moglie Hilaria danno il benvenuto alla loro settima figlia

Leggi Anche Alec Baldwin sarà papà per la settima volta: la moglie Hilaria annuncia di essere incinta sui social

"Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute. I nostri Baldwinito stanno trascorrendo il tempo legando con lei e dandole il benvenuto nella nostra nuova casa", ha raccontato nel post social Hilaria Baldwin, mostrando gli altri figli che accolgono la piccola.

LA COPPIA E I FIGLI

- Hilaria Thomas è legata ad Alec Baldwin dal 2011. I due si sono sposati nel 2012 e l'anno successivo hanno accolto la primogenita Carmen Gabriela. Nel 2015 è nato Rafael, nel 2016 è arrivato il terzo figlio, Leonardo Angel Charles. A maggio 2018 è stata la volta di Romeo Aljandro David e nel 2020 è nato Eduardo Pau Lucas. Poi nel 2021 hanno accolto, con maternità surrogata, Lucia.

ALEC BALDWIN, LA TRAGEDIA SUL SET

- La settima gravidanza di Hilaria è arrivata dopo un periodo nero per Alec Baldwin, in seguito al tragico incidente in cui è stato coinvolto . Sul set del film "Rush", l'attore ha sparato accidentalmente da una pistola caricata con proiettili veri, causando la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. Poi la notizia che ha riportato un po' di serenità in famiglia, con l'annuncio sui social, quasi a sorpresa, di un nuovo arrivo : "Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante e una grande sorpresa: un altro Baldwinito sta arrivando questo autunno. Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa, e siamo più che soddisfatti di questa sorpresa".