Alec Baldwin sarà papà per la settima volta: la moglie Hilaria annuncia di essere incinta sui social

L'attore, direttamente coinvolto nella vicenda, attualmente al vaglio degli inquirenti, per aver sparato involontariamente, diventerà papà per la settima volta . "Dopo molti 'up and down' nel corso degli ultimi anni, abbiamo un eccitante 'up' e una grande sorpresa: questo autunno arriverà un altro Baldwinito", così la moglie, Hilaria Baldwin, annuncia sui social di essere incinta del settimo figlio.



"Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa e siamo felicissimi di questa sorpresa. Condivido con voi il momento in cui lo abbiamo detto ai bambini: come potete vedere, sono super eccitati!", continua Hilaria mostrando un video in cui lei e Alec giocano con i figli: "Il nostro nuovo bebè è un punto molto luminoso nelle nostre vite. Una benedizione e un dono in tempi così incerti. Mi siete mancati durante la mia pausa dai social media... Sono tornata e non vedo l'ora di continuare con voi questo viaggio selvaggio che chiamiamo "vita". Il nostro amore a voi e ai vostri cari".

Gli alti e bassi a cui fa riferimento Hilaria comprendono, oltre alla tragica vicenda sul set del film "Rust" anche e soprattutto i due aborti spontanei subiti dalla donna prima di avere Edu, il suo sesto figlio. L'arrivo del nuovo bebè è davvero una sorpresa per tutti, visto che lei stessa ammette di non aver pensato che ci sarebbero stati altri bambini nel suo futuro.

Intanto

Alec Baldwin

due nuovi progetti cinematografici,

sta riprendendo in mano anche la sua vita professionale. L'attore parteciperà ale cui riprese sono in corso in Italia.

Si tratta di "Kid Santa" e "Billie’s Magic World", due family comedy natalizie che mischieranno live-action e animazione.

