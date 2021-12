Il Natale con lacrime di Alec Baldwin: "Grazie a chi mi ha sostenuto"

Nel post social Baldwin ha scritto nella didascalia "Buon Natale" per poi video-riprendersi durante l'accorato messaggio: "Ho ricevuto centinaia, centinaia di e-mail da amici, familiari, colleghi e persone che non sentivo da un po' di tempo per inviarmi forza, auguri e così via. Sono davvero grato a loro".

Leggi Anche Morte sul set del film "Rust": la polizia potrà perquisire il cellulare di Alec Baldwin

L'attore ha parlato del tragico incidente del 21 ottobre scorso in cui la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita a causa di un colpo sparato proprio sul set dove si stava girando il film: "Non vedo l'ora che alcuni aspetti di quello che è successo vengano lasciate alle spalle, ovviamente. Ma purtroppo per tutti coloro che sono stati coinvolti in quanto successo, non si potrà mai dimenticare perché qualcuno è morto così tragicamente". "Non lo perdo mai di vista, non passa giorno in cui non ci penso", ha aggiunto.

E poi ha terminato dicendo: "Non ho niente di intelligente o originale da dire, solo grazie alle persone che mi hanno inviato questi grandi auguri. State al sicuro, indossate una maschera, prendete il booster. Non lasciare che Babbo Natale scenda dal camino senza una mascherina"

Dramma sul set di "Rust", Alec Baldwin spara e uccide la direttrice della fotografia Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: