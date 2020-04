Hilaria e Alec Baldwin aspettano il loro quinto figlio dopo l'ultimo aborto

"Sento un suono ... Lascio che il bambino parli perché non ho le parole per esprimere come questo suono ci fa sentire", Hilaria , 36 anni, moglie di Alec Baldwin , annuncia così sui social l'arrivo del quinto bebè in famiglia, dopo il doloroso aborto dello scorso novembre. Lo fa condividendo un video in cui mostra la pancia scoperta dentro alla quale si intuisce il battito del cuore del bimbo: "Ho appena avuto la grande notizia che tutto va bene e che il piccolo è in salute. Volevo condividerlo con voi. Eccoci di nuovo”.

Hilaria Baldwin ha perso il bambino: "Oggi il cuore ha smesso di battere"

Ad ottobre i Baldwin avevano rivelato su Instagram di aspettare una bambina, una sorellina per Carmen Gabriela, 6 anni, e i tre figli maschi Rafael Thomas, 4, Leonardo, 3 e Romeo, 1. Poi a novembre il doloroso annuncio dell'aborto, il secondo in un anno, dopo la perdita di un bambino nell'aprile 2019. "Sono devastata" aveva scritto Hilaria in uno straziante post in cui appariva accanto alla piccola Carmen e poi aveva aggiunto: "Faremo del nostro meglio per darle una sorellina un'altra volta".

E ce l'hanno fatta. Hilaria sembra orgogliosa e soddisfatta della sua ennesima gravidanza mentre è sdraiata su un divano e ascolta con un macchinario ad ultrasuoni il battito del cuore del bebè.

Alec e Hilaria non si sono persi d'animo. "Sappiate che anche se non stiamo bene adesso, andrà meglio. Siamo così fortunati ad avere i nostri 4 bambini, tutti sani, e questo non lo perderemo mai di vista...", aveva scritto l'istruttrice di yaga nel commovente post dopo il secondo aborto.

E proprio in tempi così drammatici come quelli che stiamo vivendo a causa della pandemia, la famiglia adesso può rallegrarsi di una nuova vita che ha annunciato il suo arrivo.

