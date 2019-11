Secondo aborto in un anno per Hilaria Baldwin, moglie di Alec: "Abbiamo perso la nostra bambina..."

"Sappiate che anche se non stiamo bene adesso, andrà meglio. Siamo così fortunati ad avere i nostri 4 bambini, tutti sani, e questo non lo perderemo mai di vista...", scrive Hilaria nel commovente post in cui ammette di sentirsi "devastata", ma di aver voluto rassicurare la piccola Carmen, che le chiedeva del bebé in arrivo: "Faremo del nostro meglio per darle una sorellina un'altra volta".

Un aborto che la Baldwin non si aspettava, come scrive: "Sono ancora sotto shock e non ho tutto chiaro. Quando son andata a fare l'ecografia non avevo proprio idea di quello che stavano per dirmi!!". Poi conclude chiedendo ai paparazzi di stare lontani.

Proprio poche ore prima nelle stoires di Instagram e negli scatti pubblicati Hilaria mostrava il pancino in crescita circondata dalla sua piccola tribù di figli.



Ad ottobre i Baldwin avevano rivelato su Instagram di aspettare una bambina, una sorellina per Carmen. Con Alec Hilaria condivide anche tre figli maschi Rafael Thomas, 4, Leonardo, 3 e Romeo, 1., mentre Alec Baldwin ha anche una figlia di 23 anni, Ireland, con l'ex moglie Kim Basinger.

Per Hilaria si tratta del secondo aborto spontaneo quest'anno, dopo la perdita di un bambino ad aprile.



POTREBBE INTERESSARVI ANCHE