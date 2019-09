Alec e Hilaria Baldwin aspettano un altro bebè: è il quinto in sei anni

"Quando hai avuto così tanti bambini, incinta di 6 minuti = incinta di 6 mesi", scherza la signora Baldwin, che pur com quattro gravidanze alle spalle, tutte ravvicinate, mantiene un fisico impeccabile e in forma.



Accanto all'ecografia Hilaria ha voluto condividere la sua gioia, ma anche la sua preoccupazione dopo l'esperienza dell'aborto di qualche mese fa: "È ancora molto presto ... ma abbiamo scoperto che c'è una piccola persona dentro di me. Il suono di questo cuore forte mi rende così felice, soprattutto a causa della perdita che abbiamo sperimentato in primavera. Vogliamo condividere queste notizie perché siamo eccitati e non vogliamo nascondere la gravidanza. Questi primi mesi sono difficili per stanchezza e nausea ... e non voglio fingere di sentirmi bene. La mia unica richiesta è che i media non spediscano paparazzi sulle mie orme o non comprino foto da paparazzi indipendenti, né tanto meno li incoraggino. Voglio rimanere in pace in questo periodo molto precoce della mia gravidanza, essere inseguita dalle telecamere non rientra tra le direttive del medico". Alec e Hilaria sono già diventati genitori di Carmen Gabriela, 6 anni, Rafael Thomas, 4, Leonardo Ángel Charles, 3 anni, e Romeo Alejandro David, 15 mesi. Baldwin è inoltre papà di Ireland, avuta 23 anni or sono con l'ex moglie Kim Basinger.