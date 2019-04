Hilaria Baldwin ha perso il bambino: "Oggi il cuore ha smesso di battere"

Solo pochi giorni fa Hilaria Baldwin , moglie di Alec Baldwin , aveva sconvolto i follower confessando con un post social: "Sono incinta ma sto per abortire". La donna è tornata su Instagram per confermare quello che tristemente sospettava: ha avuto un aborto spontaneo. "Non c'era il battito cardiaco oggi durante la mia ecografia. Quindi è finita...", ha scritto.

Un post condiviso da Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) in data: Apr 9, 2019 at 4:12 PDT

Anche se Hilaria, 35 anni, era sconvolta dalla notizia, ha scelto di concentrarsi sul lato positivo delle cose nella sua vita, il marito e i loro quattro figli: Carmen Gabriela, Romeo Alejandro David, Leonardo Ángel Charles e Rafael Thomas. Per questo il triste messaggio è stato accompagnato da una foto della famiglia felice: "Sono circondata da tale amore e mi sento così fortunata", ha continuato la Baldwin. "Grazie a tutti per aver ascoltato, per il vostro sostegno e per aver condiviso le vostre storie personali. Siamo più forti insieme..."