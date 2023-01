Ireland Baldwin: "Gravidanza difficile, avere idioti in famiglia non aiuta"

"La gravidanza è difficile. Prende così tanto da te, non ero pronta e mi sento sola", ha scritto su Instagram la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger. L'attacco non è rivolto al padre del bambino, il musicista RAC, ma alla sua famiglia di origine: "E' difficile non essere vicini alla famiglia perché sono idioti con cui non voglio avere niente a che fare".

Il desiderio di maternità

"Ho sempre desiderato avere un figlio mio con qualcuno che mi trattasse bene e mi amasse incondizionatamente", ha scritto sui social la futura mamma. Ora il suo sogno sembra essersi avverato. Con il compagno RAC le cose procedono a gonfie vele: i due hanno un'attività in Oregon e Ireland ha confessato che senza di lui "avrebbe perso la testa".

L'attacco alla famiglia

Quello che le manca, invece, è il supporto della sua famiglia di origine: "Sono cresciuta con una percezione molto stanca di come fosse davvero l’amore. All’inizio è difficile non essere molto vicini alla famiglia perché vivono lontano o sono idioti con cui non voglio avere niente a che fare” ha scritto Baldwin. "È difficile vedere altre persone affrontare tutto questo e avere i loro genitori vicini. Sono esausta e demotivata, mi sembra che la vita stia passando".

Divorzio dei genitori doloroso

Pur senza fare nomi è evidente che la stoccata sia rivolta al padre Alec Baldwin, attualmente incriminato per omicidio colposo a causa della tragica sparatoria sul set del western "Rust". Alec Baldwin e Kim Basinger hanno divorziato nel 2002 e si sono affrontati duramente in tribunale, per avere la custodia della figlia. Una sofferenza che per Ireland è diventata particolarmente dolorosa nel 2007, quando la stampa entrò in possesso di un messaggio vocale in cui Alec Baldwin la definiva "un porcellino maleducato, sconsiderato".

Esperienza difficile e spaventosa

La Baldwin ha voluto condividere queste riflessioni amare sui social per essere di aiuto ad altre future mamme che stanno attraversando un periodo difficile: "Ne vale ancora la pena, ma va bene ammettere quanto possa essere difficile e spaventoso. Non sei sola".